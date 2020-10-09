Губернатор снова ужесточает правила безопасности в период пандемии.

Владимир Сипягин внес дополнения в Указ Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности».Владимирцы не спешат добровольно надевать маски, и теперь их обязали это делать в магазинах, при получении разнообразных услуг и работ в профильных организациях и учреждениях. За выполнение требований должны следить организации и индивидуальные предприниматели.А представителям общественного транспорта, такси, грузоперевозок рекомендовано следить за тем, чтобы граждане носили маски в транспорте и не предоставлять услуги пассажирам и клиентам без индивидуальных средств защиты