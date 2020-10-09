Имеют ли право школы отправлять детей на дистанционку?

На карантин в ряде школ области уходят целыми классами. По какой причине? Имеют ли право школы отправлять детей на дистанционку? Эти вопросы журналисты «Вестей» задали Ольге Беляевой, директору департамента образования администрации области.Сегодня если есть заболевания, то они точечные. В 13 детских садах есть закрытые группы, 5 закрыты по ОРВИ, а остальные - либо в семьях с ковидом, всего 163 человека в детсадах. А в школах дети продолжают заниматься дистанционно. Точечно есть отдельные классы, 5 школ закрыты по ОРВИ, отдельными классами и 8 школ, где классы закрыты на карантин по ковиду. Гусь-Хрустальный район 80 человек школа закрыта. Закрыта школа в Судогде по предписанию Роспотребнадзора, но дети ушли на дистанционное обучение. Есть тема - вязниковская школа ушла на каникулы. Любые изменения в графике школы - меры принимаются по закону. Кроме тех мер, которые принимает школа - очень важны прививки. Поэтому педагоги все прививаются, и мы бы просили, чтобы родители поддержали эту кампанию, разрешили детям делать прививки и сохранили здоровье себе, родственникам, педагогам».