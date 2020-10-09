Имеют ли право школы отправлять детей на дистанционку?
На карантин в ряде школ области уходят целыми классами. По какой причине? Имеют ли право школы отправлять детей на дистанционку? Эти вопросы журналисты «Вестей» задали Ольге Беляевой, директору департамента образования администрации области.
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Сегодня если есть заболевания, то они точечные. В 13 детских садах есть закрытые группы, 5 закрыты по ОРВИ, а остальные - либо в семьях с ковидом, всего 163 человека в детсадах. А в школах дети продолжают заниматься дистанционно. Точечно есть отдельные классы, 5 школ закрыты по ОРВИ, отдельными классами и 8 школ, где классы закрыты на карантин по ковиду. Гусь-Хрустальный район 80 человек школа закрыта. Закрыта школа в Судогде по предписанию Роспотребнадзора, но дети ушли на дистанционное обучение. Есть тема - вязниковская школа ушла на каникулы. Любые изменения в графике школы - меры принимаются по закону. Кроме тех мер, которые принимает школа - очень важны прививки. Поэтому педагоги все прививаются, и мы бы просили, чтобы родители поддержали эту кампанию, разрешили детям делать прививки и сохранили здоровье себе, родственникам, педагогам».