В Указ Губернатора «О введении режима повышенной готовности» внесли изменения. Согласно им клиентов без маски теперь обслуживать нельзя. По новым правилам владимирцев без индивидуальных

В Указ Губернатора «О введении режима повышенной готовности» внесли изменения. Согласно им клиентов без маски теперь обслуживать нельзя. По новым правилам владимирцев без индивидуальных средств защиты запрещено даже пускать в помещения для продажи товаров, оказания услуг и выполнения работ. Отдельные рекомендации теперь действуют и для поездок в общественном транспорте и на такси. Организациям, которые работают