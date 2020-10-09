Все субботники отменены до конца года. Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель губернатора области Сергей Шевченко. Связано это с эпидобстановкой во Владимирской

Все субботники отменены до конца года. Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель губернатора области Сергей Шевченко. Связано это с эпидобстановкой во Владимирской области. Напомним, ближайший субботник был назначен на 10 октября во Владимире, но на этой неделе его отменили, чтобы не допустить распространения коронавируса. А теперь выходить на совместную санитарную очистку, благоустройство и озеленение городов запретили