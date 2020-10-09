Только картофель в этом году не уродился.

Накануне своего профессионального праздника сельхозпроизводители подводят итоги. К сентябрю в области намолотили 133,1 тыс. тонн зерна в весе после доработки. Это на 71,6% больше чем на 1 сентября 2019 года. Также с полей сняли хороший урожай овощей - 7,6 тыс. тонн, на 28,6% больше, чем в прошлом году . А вот картофеля собрали на 18, 4% меньше - 7,4 тыс. тонн, что на 18,4% меньше прошлого сезона.Также в области получили меньше мяса – 21,9 тыс. тонн в живом весе, то есть, на 24,4% меньше чем в январе-августе 2019 года).А вот молочные реки даже немного увеличились – 266,1 тыс. тонн молока, почти на 5 % больше данных на 2019 год. Это напрямую связано с увеличением надоев на одну корову -5285 килограммов, что на 194 килограмма больше, чем в январе-августе 2019г..Выросло и производство яиц – 368,8 млн. штук, на 7,1% больше.При этом в сельской области по-прежнему есть дефицит кадров, хотя заработанная плата в 2020 году немного выросла. Сейчас среднемесячны заработок владимирских работников сельского хозяйства составляет 32149,3 рубля, что на 9,3% больше, чем в январе-июле 2019г.