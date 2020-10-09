Судебному приставу из Гусь-Хрустального района вынесли приговор. Женщину признали виновной в присвоении имущества и злоупотреблении полномочиями. Дело вели следователи СК России при

Судебному приставу из Гусь-Хрустального района вынесли приговор. Женщину признали виновной в присвоении имущества и злоупотреблении полномочиями. Дело вели следователи СК России при взаимодействии с региональными ФСБ и прокуратурой. Как установил суд, в 2017-ом году, будучи приставом-исполнителем, подсудимая получила деньги по 5 исполнительным производствам от должников на общую сумму более 150 тысяч рублей. Эти средства она