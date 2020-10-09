Как утверждают синоптики, днем воздух прогреется до + 14 градусов. Дождь вероятен во второй половине дня.

В пятницу, 9 октября, Владимирский регион окажется вблизи холодного атмосферного фронта, а значит, будет прохладно и дождливо.Как утверждают синоптики, днем воздух прогреется до + 14 градусов. Дождь вероятен во второй половине дня, осадки пройдут местами. Атмосферное давление и содержание кислорода в пределах нормы.Согласно прогнозу, в субботу еще похолодает – температура в течение суток +9…+12 градусов. Небольшой дождь ожидается ночью и в первой половине дня. А в воскресенье вероятнее всего будет ясно и до +15.