Теплая осень сбила природные часы растений.

Осень в этом году теплая и сухая, чем вовсю пользуются растения. Огородники в растерянности - снимать капусту и тыквы или подождать, сажать малину или дать последним ягодам дозреть. Все еще дает урожай ремонтантная клубника и земляника. И вот на тебе - кое-где зацвела сирень. Единичные цвет появились и на южных плодовых деревьях, на вишне, сливе.Специалисты говорят, что ничего удивительного в этом нет. Есть растения, для которых вторичное цветение - это нормально. Бывает, что шиповник цветет второй, а то и третий раз. Бывает такое и с лиленийками, с ирисами. Цветоводы, наверное, заметили, что сейчас у обрезанных на осень кустов снова отрастают новые листья. Переживать из-за этого не надо, растения не погибнут. Можно немного подкормить растения, но не усердствовать, чтобы не вызвать бурный рост листвы.