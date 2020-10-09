Сумма причиненного ущерба составила почти 400 000 рублей.

В конце сентября текущего года в ОМВД России по Собинскому району Владимирской области обратились представители салона сотовой связи, сообщившие о пропаже дорогостоящих мобильных телефонов.В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в том числе анализа записей с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что неизвестный молодой человек в момент, когда работники салона за ним не наблюдали, открыл стеллаж, откуда похитил девять гаджетов на сумму почти 400 000 рублей.Информация о происшествии с приметами подозреваемого была передана всем оперативным службам и наружным нарядам полиции.В результате слаженной работы сотрудников полиции на одной из районных автостанций по подозрению в причастности к совершению кражи был задержан и впоследствии арестован 32-летний житель Карачаево-Черкесской Республики.Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).В настоящее время следователи во взаимодействии с оперативниками устанавливают местонахождение похищенного имущества.