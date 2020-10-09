По состоянию на 8 октября в 12 медицинских организациях Владимирской области действует 723 койки.

По состоянию на 8 октября в 12 медицинских организациях Владимирской области действует 723 койки для больных с новой коронавирусной инфекцией. 85 процентов из них заняты (614), свободны 109 коек. Сообщили сегодня в департаменте здравоохранения.Напомним, чтолабораторно подтверждено 56 случаев заболевания коронавирусом.Двое пациентов .