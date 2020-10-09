В области уже 12-ый день идут поиски 7-летнего Савелия Роговцева. Мальчик по-прежнему не найден, но поисковики заверили, что не собираются сдаваться. На месте исчезновения ребенка в поселке

В области уже 12-ый день идут поиски 7-летнего Савелия Роговцева. Мальчик по-прежнему не найден, но поисковики заверили, что не собираются сдаваться. На месте исчезновения ребенка в поселке Горки Камешковского района работают сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС, прокуратуры, администрации Камешковского района и области, военные, неравнодушные местные жители и более 150 волонтеров-поисковиков. На этот момент участниками поиска