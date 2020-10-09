Будучи пьяной она оговорила своего 29-летнего знакомого.

В рамках работы с обращениями наших читателей, редакция, при помощи специалистов, отвечает на наиболее актуальные и частозадаваемые вопросы.В. Варданян, Александров:Слышал, что в нашем районе задержали девушку, которая ложно обвинила парня в изнасиловании. Что теперь с ней будет?«АиФ Владимир»:- Как нам рассказали в пресс-службе Следственного комитета, 24-летняя жительница города Карабаново, будучи пьяной, написала заявление на 29-летнего мужчину, обвинив его в изнасиловании. Однако на следующий день она призналась, что всё придумала. Девушка рассказала, что ей стало стыдно перед полицейскими, которые в тот день делали профилактический обход граждан, состоящих на учёте. Причина девичьего стыда - мужчина в её доме.Теперь ей грозит до 3-х лет лишения свободы за ложный донос по тяжкому преступлению.