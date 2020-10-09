Новые жертвы КОВИДа. За последние сутки умерло ещё 2 пациента с коронавирусом. Число летальных исходов во Владимирской области теперь 237. Заболевших за минувшие сутки – 56-ть, на три меньше чем

Новые жертвы КОВИДа. За последние сутки умерло ещё 2 пациента с коронавирусом. Число летальных исходов во Владимирской области теперь 237. Заболевших за минувшие сутки – 56-ть, на три меньше чем накануне. Всего больных теперь 7 772. В лидерах антирейтинга Владимир (11-ть новых пациентов). На втором месте Гусь-Хрустальный (10 новых КОВИД-носителей), третье место антирейтинга у Мурома