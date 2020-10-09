Владимирские байкеры закрывают сезон.

Завтра, 10 октября, во Владимире в честь закрытия сезона пройдет "Мотоджимхана-2020". Теплая осень дала возможность байкерами подольше поколесить на своих железных конях. Первая попытка закрыть сезон была 26 октября, но сухие осенние дороги слишком манили мотоциклистов. И все же скоро первые заморозки потребуют переводя мотоциклов на зимовку до весны.10 октября Ночные Волки Владимир снова объявляют о закрытии сезона. Колонна мотоциклистов проедет через обласной центр между 10 и 11 часами утра. В 12.00 начнутся соревнования "Мотоджимхана" на площадке возле "Глобуса".