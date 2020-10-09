Первый зам. губернатора выступил с обращением к жителям Владимирской области. Сергей Шевченко от имени всей областной администрации попросил граждан оставаться дома в эти выходные. По

Первый зам. губернатора выступил с обращением к жителям Владимирской области. Сергей Шевченко от имени всей областной администрации попросил граждан оставаться дома в эти выходные. По мнению чиновников, такое ограничение необходимо, чтобы не допустить новых заражений. Напомним, о второй волне эпидемии заговорили буквально неделю назад, когда число заболевших коронавирусом стало быстро расти. Пик пришёлся на вторник,