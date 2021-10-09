На аэродроме Каменово на протяжении всей недели проходил юбилейный, 10-й чемпионат...

На аэродроме Каменово на протяжении всей недели проходил юбилейный, 10-й чемпионат "Воздушно-инженерной школы". Сегодня уже завершающий день чемпионата. Победителей и лауреатов наградят в актовом зале ВлГУ.В турнире приняли участие 50 команд со всей России. Школьники и студенты готовились к этим соревнованиям год, проходили жесткий отбор. На ракетах-носителях в стратосферу подняли несколько десятков прототипов спутников юных инженеров. В таких аппаратах есть бортовой компьютер, радиопередатчик. А также они могут собирать научную информацию. Подробнее расскажет один из участников воздушной школы Сергей Ивлев.Сергей Ивлев, участник чемпионата "Воздушно-инженерная школа" (г. Самара): “Здесь представлен стратосферный аппарат, который в скором времени будет запущен. Из-за того, что пуск страстоферный, он имеет теплоизоляцию. На внешних подвесках установлены солнечные панели, которые дают энергию аппарату в полете и также здесь установлены различные антенны. Вся основная электроника спрятана внутрь. Несколько таких аппаратов в связке при помощи карабинов будут запущены на атмосферном зонде. Когда она доберется до стратосферы зонд лопнет и в дальнейшем они совершать спуск на парашюте. После того, как они сядут при помощи телеметрии и информации о местоположении команды смогут найти свои аппараты и в дальнейшем обработать с них полученную информацию”.