На территории региона завершился очередной этап оперативно-профилактических мероприятий под...

На территории региона завершился очередной этап оперативно-профилактических мероприятий под условным наименованием «Оружие».За 4 дня сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято 28 единиц огнестрельного оружия, более 270 боеприпасов различного калибра, 290 граммов взрывчатых веществ.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в Кольчугинском районе при отработке оперативной информации в доме у местного жителя обнаружили самодельные предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, а в Вязниковском районе задокументирован факт хранения самодельного ружья. Предметы изъяты оперативными сотрудниками, назначена экспертиза. Проверка по данным фактам продолжается.В Юрьево-Польском районе полицейские выявили 4 факта хранения охотничьих ружей, владельцы которых либо не имели лицензии, либо срок его действия закончился. В отношении собственников составлены протоколы об административном правонарушении. Оружие изъято.Всего в разных районах области сотрудниками полиции выявлено 22 административных правонарушения, связанных с незаконным оборотом оружия, а также 6 фактов, в которых усматривается состав уголовно наказуемого деяния, возбуждено 3 уголовных дела о незаконном хранении оружия и боеприпасов.Сотрудники полиции напоминают: хранение гражданского оружия и патронов к нему позволено гражданам, получившим разрешения.Если гражданин не является собственником огнестрельного оружия, оружие им найдено или передано ему, то хранение и использование этого оружия запрещены.ФОТО: УМВД России по Владимирской области.