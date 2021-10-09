ВТБ спросил пользователей официального телеграм-канала о том, готовы ли они ограничить свое использование соцсетей и мессенджеров. Результаты показали, что 52% респондентов признает ..

ВТБ спросил пользователей официального телеграм-канала о том, готовы ли они ограничить свое использование соцсетей и мессенджеров. Результаты показали, что 52% респондентов признает необходимость отказаться от них частично, а каждый десятый – полностью.Большинство клиентов ВТБ, принявших участие в опросе, считают необходимым чаще проводить время без мессенджеров и соцсетей. Так ответили 52% опрошенных. Радикально отказаться от них готовы только 13%.Почти каждый третий участник опроса отмечает, что готов отказаться от повседневного использования социальных сетей. А вот мессенджеры «глубже» проникли в нашу жизнь – несмотря на то, что многие из них уже интегрированы в соцсети, полностью отказаться от них сейчас намерен лишь 1% респондентов.Кроме того, 6% опрошенных заявили, что уже сейчас не пользуются соцсетями и предпочитают другие способы проведения досуга.«Вчера технические проблемы в работе крупнейших социальных сетей заставили нас в очередной раз задуматься о роли, которые они играют в нашей жизни. Судя по постам в крупнейших пабликах, для многих пользователей по всему миру вечер без соцсетей стал поводом пообщаться со своими близкими, посвятить время любимым книгам или заняться спортом. Результаты нашего экспресс-опроса в телеграм-канале показывают, что клиенты ВТБ выступают за смешанный подход. Признавая ценность соцсетей и мессенджеров как источника информации и способа коммуникации, они не готовы отказываться от них полностью. Основной вектор – это желание не попадать к ним в полную зависимость и находить достаточно времени для офлайн-занятий», - комментирует главный аналитик розничного бизнеса ВТБ Сергей Дырин.ВТБ провел опрос своих клиентов в своем телеграм-канале с 09.00 до 14.00 5 октября. В опросе приняли участие более 1000 подписчиков.