Более 90 единиц снегоуборочной техники во Владимире уже готовы к зиме. На базе Центра управления городскими дорогами, недалеко от рокадной дороги выстроились колонны спецтехники, которые

Более 90 единиц снегоуборочной техники во Владимире уже готовы к зиме. На базе Центра управления городскими дорогами, недалеко от рокадной дороги выстроились колонны спецтехники, которые должны будут в случае необходимости, а такое бывало в прошлые зимы неоднократно, бесперебойно и слаженно убирать снег с улиц Владимира. Руслан Юсупов, руководитель Центра управления городскими дорогами г.Владимира Это тяжелая