К уборке улиц привлекли более восьми тысяч горожан.

Во Владимире завершился общегородской субботник, организованный в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке. К уборке улиц привлекли более восьми тысяч горожан.«Мероприятие состоялось на 25 основных площадках. Учитывая коронавирусные ограничения, на локальных участках субботней уборки было задействовано по 10-15 человек», - сообщает горадминистрация.Всех желающих обеспечили необходимым инвентарём, перчатками и мусорными мешками. Для вывоза мусора власти задействовали более 150 единиц коммунальной техники.«По информации штаба мэрии, на 16.00 из города вывезено около 70 тонн сухих веток, опавшей листвы и уличного мусора. Приёмка отходов будет проводиться до последней машины», - заверили в пресс-службе мэрии.В осенней уборке поучаствовали коллективы более 800 предприятий, учреждений и организаций.Окончательные итоги подведут в понедельник.