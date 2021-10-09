Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 56 306 владимирцев.

Во Владимирской области на 9 октября выявлено 249 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 65 человек. Ещё 32 жителя подхватили опасную инфекцию в Муромском, 30 - в Гусь-Хрустальном, 28 - в Ковровском, 13 - в Александровском, 12 - в Кольчугинском районах. По 10 заболевших выявлено в Вязниковском и Собинском, по 9 - в Гороховецком и Юрьев-Польском районах. Восемь инфицированных прибавилось в Петушинском, 7 - в Суздальском, 6 - в Киржачском, 4 - в Меленковском, 3 - в Селивановском, 2 - в Камешковском и 1 - в Судогодском районах.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 56 306 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 13 284 случая во Владимире, 6513- в Гусь-Хрустальном районе, 6165 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.