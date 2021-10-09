По результатам эпидемиологического расследования, проведенного Управлением Роспотребнадзора по...

По результатам эпидемиологического расследования, проведенного Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области, в «Ковровской районной больнице» были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.Из-за незаконченного ремонта крыши помещения больницы затопило дождём: в учреждении нарушена внутренняя отделка помещений, отслоилась штукатурка, на стенах грибок. Уровень искусственного освещения в части помещений ниже гигиенических нормативов. Влажность воздуха превышает допустимые нормы. Пребывание людей в таких условиях опасно для жизни и здоровья.Специалистами ведомства было возбуждено дело об административном правонарушении, материалы дела переданы в суд.Судья Ковровского городского суда постановил признать ГБУЗ Владимирской области «Ковровская районная больница» виновным в совершении административного правонарушения и подвергнуть административному наказанию в виде приостановление деятельности по оказанию медицинских услуг в здании участковой поликлиники на срок 60 суток.ФОТО: https://www.pexels.com/ru