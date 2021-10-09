Андрей Шохин заверил, что локальные работы постараются организовать таким образом, чтобы не закрывать парк для посетителей.

Во Владимире подвели итоги второго этапа благоустройства парка «Добросельский». Завершены работы на инженерных сетях, готова кольцевая велодорожка, аллеи, смонтировано уличное освещение, обустроена главная площадь, построен современный скейт-парк.Общественное пространство официально открыто для горожан. В новом скейт-парке состоялись первые соревнования по скейтбордингу и трюковому самокату. Для желающих устроили мастер-классы от опытных скейтеров и показательные выступления представителей экстремальных видов спорта.«Реновация парка началась в 2020 году, когда на территории обустроили прогулочные аллеи и цветочные клумбы, открытый физкультурно-оздоровительный комплекс, большой детский городок, первый этап велосипедной дорожки, туалеты и огороженную площадку для выгула и тренировок собак», - напомнили в горадминистрации.В рамках третьего этапа мэрия планирует дополнить инфраструктуру большой сценой, площадками для аттракционов, пунктами проката и киосками общепита, установить административно-хозяйственный павильон, завершить оформление главного входа и выполнить ряд других работ. По предварительным расчётам, на него потребуется порядка 65-70 млн рублей.Андрей Шохин заверил, что локальные работы постараются организовать таким образом, чтобы не закрывать парк для посетителей.Напомним, что минувшим летом «Добросельский» был закрыт для посещения жителей. Каждый раз