Впервые во Владимирской области обманутые дольщики получат компенсации с помощью Фонда защиты прав...

Впервые во Владимирской области обманутые дольщики получат компенсации с помощью Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Об этом сообщил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев. Новый для региона механизм восстановления нарушенных прав участников долевого строительства первыми используют жители Петушинского района, которые приобрели жильё в проблемном доме на улице Пролетарской в Покрове. Таким образом, в ближайшее время этот объект уйдёт из списка из 8 проблемных многоквартирных домов. Пока остаются ещё 7 домов во Владимире.ФОТО: https://www.pexels.com/ru