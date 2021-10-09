Новый знакомый сообщил, что является сотрудником государственной структуры и может помочь дочери потерпевшей с поступлением...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Текстильщики задержан подозреваемый в мошеннических действиях.Полицейскими установлено, что 41-летняя заявительница на сайте знакомств познакомилась с мужчиной, после чего они стали встречаться и проводить вместе время. В ходе общения женщина рассказала о том, что ее дочь планирует поступать на учебу в военный университет. Новый знакомый сообщил, что является сотрудником государственной структуры и может помочь с поступлением. В течение нескольких месяцев заявительница передавала ему денежные средства, но по истечению времени обещанные обязательства со стороны мужчины выполнены не были, деньги не возвращены, а сам он перестал выходить на связь. Потерпевшая обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого: 42-летнего ранее судимого приезжего. Денежной суммой злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следственным отделом ОМВД России по району Текстильщики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18