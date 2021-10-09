Пострадавших в страшном ДТП в Гороховецком районе 1 октября этого года направили на лечение на...

Пострадавших в страшном ДТП в Гороховецком районе 1 октября этого года направили на лечение на родину. Об этом "Вестям" сообщили в Гороховецкой Центральной больнице.Напомним, в ночь на 1-е октября на федеральной трассе М-7 по пути из Москвы в Чувашию микроавтобус "Фольксваген" столкнулся с большегрузом. От удара микроавтобус опрокинулся. Погибли 4 человека, пострадали 5. По факту аварии возбуждено уголовное дело. По информации регионального Следкома, сейчас продолжается комплекс судебных экспертиз, в том числе в отношении водителя. Предстоит установить, каким именно был рейс. Все погибшие и пострадавшие - граждане Чувашии. В поездку они отправились с коммерческой целью. Род их деятельности - торговля.