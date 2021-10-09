В целом прирост заболеваемости за прошлую неделю составил 0,4. При этом среднероссийский показатель составляет 0,3.

Роспотребнадзор опроверг слухи и домыслы о введении локдауна во Владимирской области. Об этом представитель ведомства сообщила на очередном антиковидном брифинге.В целом прирост заболеваемости за прошлую неделю составил 0,4. При этом среднероссийский показатель составляет 0,3.В категории 65+ за семь дней положительный диагноз на ковид поставили 21,3% жителей. Чаще всех болеет трудоспособное население от 30 до 49 лет – 33,6%. Уровень заражения среди молодёжи едва не достигает 10%.«Не стоит задачи ввести всеобщий карантин. Действующие ограничения эффективны, но при их безукоризненном выполнении», - подчеркнула представитель надзорного органа Марина Колтунова.Рассказывая об особенностях текущего эпидсезона, она отметила, что в прошлом году благодаря вакцинации практически не циркулировали вирусы гриппа. Однако сейчас появилась опасность заразиться новым штаммом. Пороги по ОРВИ превышены в 62 субъектах. Во Владимирской области случаев заражения не выявлено.«ВОЗ изменил штаммовый состав вакцины. Появилась новая группа риска – это переболевшие COVID-19. Симптомы коронавируса и гриппа похожи. Часто их сложно определить, что может привести к неправильной тактике лечения до постановки верного диагноза», – пояснила Колтунова.В Роспотребнадзоре также добавили, что снизить заболеваемость помогут вакцинация и соблюдение санитарных норм и правил.