На днях во Владимире прошло совещание, где главной темой осуждения стал вопрос сокращения...

На днях во Владимире прошло совещание, где главной темой осуждения стал вопрос сокращения численности популяции дикого кабана в целях предотвращения распространения АЧС на территории Владимирской области.С начала года в регионе зарегистрировано 12 вспышек АЧС. Преимущественно случаи заболевания регистрировались в личных подсобных хозяйствах граждан. Однако одним из вероятных источников заноса АЧС в ЛПХ является занос из дикой фауны. Результаты проведенных Управлением Россельхознадзора мероприятий в некоторых случаях подтверждают данную версию.