Сейчас пора яблочных изысков. Старинные рецепты стоит взять на вооружение каждой современной...

Сейчас пора яблочных изысков. Старинные рецепты стоит взять на вооружение каждой современной хозяйке. Что этой осенью советуют приготовить участники Ефросиньевской ярмарки- гости из Гаврилов Посада? И что такое "яблочник"? Узнаем в сюжете Марии Платанюк.