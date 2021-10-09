В гаражном боксе на Кременчугской улице были обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с основными частями автомата Калашникова, револьверами кольт и наган, пистолетом и обрезом охотничьего ружья...

Оперативники ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве и УФСБ России задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов.Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий установили 48-летнего мужчину, у которого в арендуемом им гаражном боксе на Кременчугской улице были обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с основными частями автомата Калашникова, револьверами кольт и наган, пистолетом и обрезом охотничьего ружья. Также были изъяты 204 патрона. Мужчина был доставлен в ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы для уточнения всех обстоятельств.Согласно проведенному исследованию изъятые патроны разного калибра могут быть использованы для стрельбы в различных видах нарезного огнестрельного оружия, а изъятые предметы являются огнестрельным оружием и пригодны для производства выстрелов.Оружие и боеприпасы мужчина приобретал через интернет, собирал коллекцию и считал это своим увлечением.По данному факту дознанием ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93