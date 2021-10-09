Грибные уловы в этом году были не богатыми. Из-за аномальной жары и засухи. Но, тем не менее,...

Грибные уловы в этом году были не богатыми. Из-за аномальной жары и засухи. Но, тем не менее, любителям поохотиться встречались и редкие экземпляры.Ежовики - (так их прозвали за колючую огранку в виде шипов), встречаются во Владимирском крае. Их также называют грибы-кораллы за внешнее сходство с морскими обитателями. Ежовик обитает на поваленных стволах и пнях лиственных деревьев. В пищу его употреблять можно. Но только определенные виды.На острове Сицилия в Италии ежовики традиционно жарят в оливковом масле. Он часто попадается грибникам в Южной Америке, в азиатских странах- в Китае и Японии. В России, ежовик коралловидный занесен в Красную книгу. У гриба молочно-белый цвет, но с"возрастом" он темнеет и приобретает бурый оттенок.Руслан Жуков, биолог: «Некоторые виды ежовиков используют в медицине для лечения желудочно-кишечного тракта. Ежовиков стоит употреблять в пищу только в молодом виде. Более взрослые виды могут быть безвкусными, и ими даже можно отравиться».