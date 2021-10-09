Сообщение о пожаре на улице Ленина в посёлке Боголюбово поступило накануне вечером. На момент...

Сообщение о пожаре на улице Ленина в посёлке Боголюбово поступило накануне вечером.На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление на 2-ом этаже. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для тушения пожара. Спасатели ликвидировали горение на площади 20 кв. м. Погибших и пострадавших нет. На пожаре спасен 1 человек.К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 17 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.