Информация о возгорании в деревне Семёновка Гусь-Хрустального района поступила в Главное управление...

Информация о возгорании в деревне Семёновка Гусь-Хрустального района поступила в Главное управление МЧС России по Владимирской области сегодня утром.Сообщение о пожаре было поздним, и на момент прибытия подразделений автомобиль уже пылал. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 5 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.