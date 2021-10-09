Волонтёры, полиция, а также рядовые муромляне с 8 октября ищут пропавшего без вести 10-летнего Диму Петрова. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Рост школьника 140 ..

Волонтёры, полиция, а также рядовые муромляне с 8 октября ищут пропавшего без вести 10-летнего Диму Петрова. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».Рост школьника 140 сантиметров. Он худощавого телосложения, волосы тёмные, глаза карие.Одет в светлую зимнюю куртку с капюшоном, спортивные брюки, тёмно-синие кроссовки, тёмно-синюю шапку. С собой у ребёнка был велосипед и тёмно-бордовый рюкзак.Всю информацию о местонахождении Дмитрия добровольцы просят сообщать в полицию или по номерам телефонов организаторов поисков: Кацембина Любовь – 8 (905) 055 26 49, Наталья Иванова – 8 (915) 7660313.