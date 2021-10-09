В пожарную охрану сообщение о возгорании в многоквартирном доме на проспекте Строителей областного...

В пожарную охрану сообщение о возгорании в многоквартирном доме на проспекте Строителей областного центра поступило сегодня вечером.К моменту прибытия спасателей из балкона на 5-ом этаже был виден дым. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для тушения пожара и эвакуации людей. Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 0,5 кв. м. Как сообщают в пресс-службе ведомства, в квартире загорелся телевизор.Погибших и пострадавших нет, однако пришлось эвакуировать 3 человек. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 17 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.