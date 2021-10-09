В ходе онлайн-брифинга по текущей эпидемиологической ситуации во Владимирской области начальник...

В ходе онлайн-брифинга по текущей эпидемиологической ситуации во Владимирской области начальник отдела организации медицинской помощи регионального Департамента здравоохранения Светлана Григорян сообщила, что в регионе дополнительно развёрнуто 130 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Теперь общее количество специализированных коек в регионе составляет 2054.Также, по словам официального представителя облздрава, во Владимирской области эпидситуация очень тяжёлая. Сейчас уровень заболеваемости в полтора раза выше, чем в декабре прошлого года.Напомним, на днях в регионе разгорелся очередной скандал на фоне нехватки мест для тяжелобольных коронавирусом.