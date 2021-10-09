ФКУ Упрдор Москва Нижний Новгород включило в предварительную программу работ на 2022 год проведение...

ФКУ Упрдор Москва Нижний Новгород включило в предварительную программу работ на 2022 год проведение капитального ремонта подземного пешеходного перехода на км 6 трассы М-7 «Волга» в микрорайоне Юрьевец города Владимира.Как сообщают сами дорожники, этот переход является важным элементом социальной инфраструктуры микрорайона и позволяет жителям безопасно перейти оживленную федеральную автодорогу, которая является основным транспортным коридором для проезда в центральную часть города Владимира.В ходе капремонта планируется провести полное переустройство гидроизоляции и водоотводных лотков. Специалисты отремонтируют внутренние и наружные поверхности тоннеля, входные группы и лестничные сходы. В переходе установят новое электроосвещение и смонтируют подъемные платформы для маломобильных граждан. Работы по приведению искусственного сооружения в нормативное состояние начнутся после выделения бюджетного финансирования и проведения конкурентных процедур.Отметим, после того, как убрали регулируемый пешеходный переход в Юрьевце, подземный стал единственным способом безопасного перехода дороги. Однако жители микрорайона неоднократно обращали внимание мэрии на состояние "подземки". Также он неудобен для маломобильных групп граждан, матерей с колясками.