Во Владимире 11 октября временно приостановят подачу тепла в более чем 550 домов. Ограничение теплоснабжения обусловлено подключением участка инженерных сетей на улице Луначарского, ..

Во Владимире 11 октября временно приостановят подачу тепла в более чем 550 домов. Ограничение теплоснабжения обусловлено подключением участка инженерных сетей на улице Луначарского, реконструкция которых завершена.Как сообщили во Владимирском филиале ПАО «Т Плюс», отопление отключат с 4:00 до 22:00. Полный список домов опубликован по .Напомним, что под дорогой на Луначарского переложили 235 метров коммуникаций.