Традиционные техники вышивки и сказка из дерева. Во Владимире открылась выставка “Таланты земли Владимирской”. Это совместная экспозиция двух знаменитых мастеров нашего края. Виктор

Традиционные техники вышивки и сказка из дерева. Во Владимире открылась выставка “Таланты земли Владимирской”. Это совместная экспозиция двух знаменитых мастеров нашего края. Виктор Покровский – резчик. Работает с ценными породами дерева: морёным дубом, клёном, карельской березой. В руках искусного художника рождаются сложные деревянные рельефы: пейзажи, сюжеты на исторические темы. Создаёт Виктор Покровский и доски-набойки, скульптурные