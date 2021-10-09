Театр - это весь мир. Сегодня актеры читают монологи в старинных особняках и лесной чаще. Во...

Театр - это весь мир. Сегодня актеры читают монологи в старинных особняках и лесной чаще. Во Владимире спектакль-мистерию "Чернобыль. Путешествие с ангелом" сыграют в стенах заброшенной ТЭЦ. 15 рассказов. Хор суздальского Спасо-Евфимиева монастыря. И только один актер - Александр Аладышев.Спектакль полудокументальный - факты, рассказы очевидцев из книг и дневников. Режиссер Дмитрий Тишко из Белоруссии взял интервью у 30 ликвидаторов из Минска и Владимирской области( а их у нас более двух с половиной тысяч). Каждый рассказ - отдельная роль. Но все - об ответственности человека перед природой. Об их взаимосвязи. И о самой крупной катастрофе в истории атомной энергетики, которая случилась 35 лет назад.