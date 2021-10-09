Во Владимире состоялся совместный межведомственный рейд судебных приставов региона с инспекторами...

Во Владимире состоялся совместный межведомственный рейд судебных приставов региона с инспекторами ГИБДД. Проверку организовали на улице Юрьевская (Рокадная дорога). Жителям города и области, имеющим задолженности по различным категориям исполнительных производств, сотрудники органа принудительного исполнения вручали требования о явке на прием в структурные отделения.Чтобы избежать ареста личных транспортных средств, многие водители погасили долги прямо на месте. Через мобильный платежный терминал службы судебных приставов было оплачено порядка 25 тысяч рублей задолженностей. В большинстве случаев взыскания касались штрафов ГИБДД.Также во время проведения рейда было арестовано шесть импортных автотранспортных средств неплательщиков на общую сумму 4 550 000 рублей.В отношении автомобиля «Lexus GX 460», принадлежащего 51-летнему местному жителю был составлен акт описи. Причиной ареста стала кредиторская задолженность автовладельца в сумме свыше 160 тысяч рублей. По аналогичным причинам судебные приставы наложили арест на две иномарки «Hyundai Solaris», принадлежащих разным владельцам, и «Volkswagen Polo».Кроме этого, во время проведения рейда были арестованы автотранспортные средства «Kia Rio» и «Volkswagen Polo», владельцы которых накопили многотысячные долги по налогам.