Общая численность счетов выросла до 2,5 тысяч.

Во Владимирской области на 1 сентября 590 квартир в новостройках продали через эскроу-счета, что в 10 раз выше, чем в 2020 году. Квадратные метры сданы в эксплуатацию, а застройщики получили из банков 1,2 млрд рублей. Ещё 5,9 остаются на счетах будущих счастливых владельцев недвижимости.«Общая численность счетов выросла до 2,5 тысяч. Сумма договоров займов составила 7,1 млрд рублей», - уточнила управляющий отделением Банка России во Владимире Надежда Калашникова.В Банке России считают, что новый механизм хорошо защищает новосёлов от мошенников и недобросовестных строительных компаний.«А при отзыве лицензии у банка, все счета до 10 млн рублей - застрахованы», - пояснила она.На 7 октября текущего года в области выдано 103 разрешения на строительство. При этом 61 подразумевает использование эскроу-счетов. Общая площадь такого жилья составляет 339 тысяч новых квадратных метров.