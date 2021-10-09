Во Владимирской области продолжается реализация регионального проекта федеральной целевой программы...

Во Владимирской области продолжается реализация регионального проекта федеральной целевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». По этой программе началось строительство современных фельдшерско-акушерских пунктов в селе Гатиха Камешковского района, в селе Григорово и деревне Толстиково Меленковского района. В ближайшее время начнётся возведение медпункта в селе Беляницыно Юрьев-Польского района.Окончание строительства объектов здравоохранения запланировано до конца текущего года. Это быстровозводимые модульные конструкции, где будут созданы все условия для оказания первичной медико-санитарной помощи. Новые ФАПы смогут принять первых пациентов в первом полугодии 2022 года после получения лицензии на осуществление медицинской деятельности.