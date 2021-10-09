ВТБ Лизинг профинансировал два портовых тягача Terberg RT 223 для морского грузоперевозчика в Архангельске. Техника общей стоимостью 44 млн рублей приобретена на условиях финансового лизинга ..

ВТБ Лизинг профинансировал два портовых тягача Terberg RT 223 для морского грузоперевозчика в Архангельске. Техника общей стоимостью 44 млн рублей приобретена на условиях финансового лизинга сроком на три года. Поставщиком выступил «Техпортавтосервис» – официальный дилер Terberg в регионе.Новые автомобили будут использоваться для погрузки и разгрузки грузовых контейнеров на территории морского терминала в Архангельске. Тягачи Terberg RT223 RoRo оптимально подходят для работы на судах с горизонтальным способом грузообработки за счет привода 4x4, поворотного на 180° сиденья Ergoturn и просторной кабины для водителя. Опция Terberg SafeNeck повышает безопасность и грузоподъемность при работе с тяжелыми прицепами на рампах. Техника RT также широко используется в промышленности благодаря прочной конструкции и мощной трансмиссии.«ВТБ Лизинг предлагает финансирование дорогостоящей техники для грузоперевозчиков на комфортных условиях. Используя инструменты лизинга, транспортные компании могут с минимальными вложениями получить в пользование технику и в течение срока договора выплачивать комфортные ежемесячные платежи. Дополнительно есть возможность сэкономить на налогах до 40% от стоимости машин по договору финансовой аренды», – прокомментировал директор по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг Артем Киселев.Техника передана подразделением ВТБ Лизинг в Архангельске. Компания работает в регионе с 2014 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Адрес регионального подразделения компании: г. Архангельск, ул. Набережная Сев. Двины, д 55, БЦ «Дельта» блок В, оф. 203. Тел.: +7 (8182) 22-90-10 (доб.6920).