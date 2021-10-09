ВТБ Капитал Инвестиции предлагает в рамках стратегии на IV квартал 2021 года придерживаться избирательного подхода при инвестировании в акции российских компаний после роста рынка на 26% с ..

ВТБ Капитал Инвестиции предлагает в рамках стратегии на IV квартал 2021 года придерживаться избирательного подхода при инвестировании в акции российских компаний после роста рынка на 26% с начала года и учитывая предстоящие налоговые изменения в металлургическом секторе. Кроме того, снижение деловой активности может дополнительно сдерживать аппетит к риску и рост рынка акций. По мнению аналитиков, сейчас стоит увеличивать долю акций компаний средней капитализации, которые могут стать хорошим источником диверсификации портфеля.«Мы ожидаем сильных финансовых результатов от экспортеров и компаний, работающих на российском внутреннем рынке, на фоне высоких цен на сырье и восстановления темпов роста экономики. Более того, поддержку котировкам окажет распределение промежуточных дивидендов, так как высокая доходность российских «голубых фишек» привлечет инвесторов. Среди компаний второго эшелона нам нравятся истории роста Fix Price, HeadHunter, Segezha и дивидендная история Globaltrans. Можно также инвестировать в фонд «ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализаций», который нацелен на получение долгосрочного роста капитала за счет акций наиболее многообещающих эмитентов второго эшелона», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.По прогнозам аналитиков, совокупная доходность Индекса РТС на горизонте 12 месяцев составляет порядка 24%. При этом российские акции с дивидендной доходностью выше Индекса РТС могут продемонстрировать опережающую динамику роста котировок.В нефтегазовом секторе предпочтение отдается акциям Газпрома, который выигрывает от дефицита газа в Европе, а также ЛУКОЙЛа и Газпром нефти, которые могут стать бенефициарами перехода с газа на нефть в коммунальных и обрабатывающих отраслях.В металлургическом и горнодобывающем сегменте аналитики ВТБ Капитал Инвестиции сохраняют позитивный взгляд на акции АЛРОСА.Среди компаний потребительского сектора эксперты выделяют Магнит на ожиданиях сильных результатов за III квартал 2021 года, выплаты дивидендов за девять месяцев 2021 года (прогнозируемая дивдоходность - 9,5%) и роста стоимости в результате сделки с Дикси.Динамика рубля с начала года выглядит значительно лучше валют-аналогов. ВТБ Капитал Инвестиции ожидают укрепления его курса до 70 руб./$1 в 2022 году. Повышение Центробанком РФ ключевой ставки и рост экспорта, скорее всего, поддержат российскую валюту. В рамках базового сценария ожидается еще одно повышение ключевой ставки на 25 базисных пунктов – до 7% в 2021 году.