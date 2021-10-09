Совместное предприятие, созданное Яндексом, группой компаний «ЛАНИТ», производителем компьютерной техники Gigabyte и банком ВТБ, приступило к строительству завода по производству серверного ..

Совместное предприятие, созданное Яндексом, группой компаний «ЛАНИТ», производителем компьютерной техники Gigabyte и банком ВТБ, приступило к строительству завода по производству серверного оборудования. Производственный комплекс будет находиться неподалёку от Рязани, на территории индустриального парка «Рязанский».Завод будет выпускать оборудование под торговой маркой Openyard: серверы, системы хранения данных, шлюзы и компоненты умных устройств. Площадь участка, где появится комплекс, составляет восемь гектаров. Первая очередь будет включать производственные линии, лаборатории и тестовые зоны. Здесь будут выполняться все операции, начиная от поверхностного монтажа компонентов и заканчивая испытаниями готовой продукции.На начальном этапе СП вложит в производство более миллиарда рублей. Ожидается, что пуско-наладочные работы — ими будут руководить специалисты из Gigabyte — начнутся в третьем квартале 2022 года, а до конца 2022 года завод выпустит первый сервер. Производимые в Рязани серверы будут спроектированы с использованием разработок и технологий Яндекса. Компания более восьми лет сама создаёт проекты серверов для своих дата-центров и накопила в этой сфере уникальный опыт.Участники СП искали площадки под завод в разных регионах России. Выбор в пользу Рязани сделали из-за хорошей транспортной доступности, наличия необходимых коммуникаций и соседства с вузами, которые готовят профильных специалистов, в первую очередь радиотехническим университетом.ВТБ, Яндекс, «ЛАНИТ» и Gigabyte объявили о создании совместного предприятия в июне 2021 года. Участники договорились, что Яндекс и Gigabyte предоставят для проекта патенты, технологии и собственные разработки, Яндекс и «ЛАНИТ» выделят инвестиции, а «ЛАНИТ», кроме того, организует дистрибуцию и сервисное обслуживание. ВТБ выступит финансовым инвестором СП.