Вязниковским городским судом вынесен приговор местному жителю. 25 декабря 2020 года мужчина,...

Вязниковским городским судом вынесен приговор местному жителю.25 декабря 2020 года мужчина, находясь в лесном массиве возле деревни Агафоново выслеживал лося. Определив его точное местонахождение, вязниковец без разрешения на добычу охотничьих ресурсов, вышел из салона машины и несколькими выстрелами из гладкоствольного огнестрельного оружия убил животное.Утром мужчину задержали. Своими действиями злоумышленник причинил имущественный ущерб Российской Федерации в размере 80 тыс. рублей, который возместил добровольно в полном объёме.С учетом позиции стороны государственного обвинения по делу, виновному также назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.Приговор в законную силу не вступил.ФОТО: https://www.pexels.com/ru