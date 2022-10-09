Эдуард Чучакин и Зоя Софронова стали случайными жертвами диверсии на мосту.

Случайными жертвами во время ЧП на Крымском мосту стали экскурсоводы из Петербурга 33-летняя Зоя Софронова и 53-летний Эдуард Чучакин.Зоя Софронова – коренная петербурженка, выросла с центре города. Профессиональный историк, журналист и YouTube-блогер. На своем канале вместе с мужем они создавали нескучные документальные фильмы об истории Петербурга и царской династии Романовых. Зоя работала в компании «Лучшие гиды Петербурга». О себе говорила так: «Я гид, которого вы точно никогда не забудете! Для меня практически не существует неизвестных тем».Эдуард Чучакин окончил мехмат Санкт-Петербургского госуниверситета в 1991 году. Создатель и ведущий исторических документальных фильмов и сериалов. Основатель YouTube-канала . Предметом его интересов были эскурсии по Исаакиевскому собору, Павловску, Петергофу, Петропавловской крепости и Царскому селу, Эрмитажу. Вместе с женой он проводил авторские и тематические эскурсии на русском и английском языках.В комментариях под их фильмами пользователи оставляют десятки комментариев на русском и английском языках.Супруги были вместе 10 лет, недавно купили квартиру, планы на жизнь у них были большими.По данным канала , они ехали снимать продолжение документального кино о семье Романовых. У друга, вместе с которым они ехали в Крым, был дом на полуострове. Были запланированы съемки в Ливадийском дворце.В субботу 8 октября Эдуард и Зоя ехали на автомобилие по Крымскому мосту, а когда поравнялись с грузовиком, прогремел взрыв. Их тела и тело их друга, ехавшего с ними, водолазы достали из воды.