Дневная сонливость может быть симптомом опасного заболевания.

Дневная сонливость может быть симптомом опасного заболевания.Многие люди постоянно хотят спать днем. Такое состояние объясняется недосыпом, нарушением режима, общей усталостью. Конечно, продуктивность при этом снижается. Но в большинстве случаев дневная сонливость – это естественная реакция организма. Но она также может быть и симптомом такого заболевания, как нарколепсия. И в таком случае, разумеется, стоит бить тревогу и обращаться за помощью к специалистам.Врач-психотерапевт, психолог, сомнолог Елена Колесниченко рассказала, что нарколепсия возникает тогда, когда мозг не может правильно отрегулировать процессы бодрствования и сна. При таком расстройстве человек может заснуть в самом неподходящем для этого месте, совершать некоторые действия неосознанно, часто просыпаться ночью, чувствовать слабость в мышцах после позитивных эмоций.Вне всяких сомнений – нарколепсия является опасным заболеванием, поскольку при нем велика вероятность несчастных случаев. Например, человек при таком расстройстве может заснуть за рулем и устроить ДТП или может получить травмы в других ситуациях, требующих концентрации.Колесниченко отмечает: нарколепсия – довольно редкое заболевание. То есть оно встречается нечасто. Однако стоит знать, что нарколепсия может начаться в любом возрасте у любого человека.