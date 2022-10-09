Елена Захарова, похоронившая дочь, находится в шатком психологическом положении. О том, что пришлось пережить безутешной матери, рассказал известный психолог.

Елена Захарова, похоронившая дочь, находится в шатком психологическом положении. О том, что пришлось пережить безутешной матери, рассказал известный психолог.Экс-звезда сериала "Кадетство" пережила невероятное горе: похоронила свою восьмимесячную дочь. Десять лет назад Елена Захарова стала мамой, но счастье ее, увы, продлилось недолго. Малышка, подхватила менингококковую инфекцию и сгорела как свеча.Чтобы отвлечься, Елена через полторы недели вышла на съемочную площадку. Дома, однако ее ждало еще несколько ударов, накрыла черная пелена... Муж бросил сразу же после трагедии, а свекровь обвинила Захарову в желании пропиариться на потере и заставила срочно съехать с квартиры, забрав все вещи.О том, что пришлось пережить схоронившей дочь Елене Захаровой высказалась известный гештальт-психолог Любовь Розенберг. По мнению специалиста, близкие должны были помочь безутешной матери, прожив горе вместе с ней. Это бы сблизило семью, но увы...Сублимация, по словам доктора Розенберг, обязательно нужна: выход на работу поможет отвлечься хоть ненадолго. Многие женщины, по ее словам, после потери полностью сосредотачиваются на утрате, чем самым блокируют в себе возможность стать мамой еще раз. Их будто накрывает обреченность, каждый жест пропитывается страданием."Горе, которое читается в глазах", – резюмировала с горечью психолог.К счастью, Елена Захарова смогла пережить все трудности, отпущенные судьбой, и стать матерью вновь. Однако на всех фотографиях Захаровадо сих пор выглядит заплаканной. То ли это выдает ее тонкую душевную натуру, то ли боль утраты терзает безутешную женщину изо дня в день, из года в год...